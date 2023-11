Orang Tua Diculik di Kolombia, Liverpool Persembahkan Kemenangan Telak untuk Luis Diaz

Melalui gol dari Diogo Jota, Darwin Nunez, dan Mohamed Salah, Liverpool memberikan dukungan moral kepada salah satu winger andalannya tersebut.

“Jelas kami harus memberikan permainan ini perasaan ekstra dan itu berjuang untuk Lucho (Diaz(, kemudian para pemain mengenakan seragamnya dan saya tidak 100 persen siap untuk itu, sejujurnya. Itu sungguh menyentuh tapi juga luar biasa. Jadi, ya, itu saja,” ucap Klopp seperti dilansir laman resmi klub, Senin (30/10).

“Ini adalah situasi yang tidak dapat kita bayangkan jika kita (belum melalui) situasi yang sama. Yang bisa kami katakan hanyalah kami ada di sini untuknya dan semoga semuanya berjalan baik pada akhirnya,” ucap Jota. headtopics.com

Dikabarkan jika Kepolisian Kolombia pada Minggu (29/10) telah menawarkan reward 200 juta peso Kolombia (sekira USD 50,000 untuk informasi yang terkait penculikan ayahanda Luis Diaz.Perolehan tiga poin melawan Nottingham Forest sendiri membuat The Reds terus bersaing di papan atas klasemen sementara Liga Inggris, tepatnya di posisi keempat dengan 23 poin, selisih tiga poin dari Tottenham Hotspur yang berada di puncak klasemen.

