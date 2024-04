Onew SHINee Menandatangani Kontrak Eksklusif dengan Agensi Baru, GRIFFIN Entertainment

Musik Onew akhirnya menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi barunya, GRIFFIN Entertainment. Foto-foto profil Onew dengan penampilan lebih sehat pun dibagikan agensi. WowKeren - Setelah hengkang dari SM Entertainment, Onew SHINee akhirnya resmi menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi barunya. Ia bergabung dengan agensi yang baru saja didirikan, yakni GRIFFIN Entertainment. Kabar ini diumumkan langsung oleh Jang Moon Seong selaku CEO GRIFFIN Entertainment.

"Kami senang bisa menjadi bagian dari awal baru Onew. Kami akan berusaha sekuat tenaga memberikan dukungan aktif dengan berbagai cara agar GRIFFIN Entertainment bisa menjadi surga bagi para artis," tulisnya dalam pernyataan resmi, Rabu (3/4). Bersamaan dengan pengumuman itu, GRIFFIN juga merilis foto profil Onew di akun X (sebelumnya Twitter) resmi mereka. Penampilan Onew di foto terbaru ini membuat penggemar girang bukan main. Pasalnya, Onew sempat memutuskan hiatus selama satu tahun untuk memulihkan kesehatanny

