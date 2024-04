One Pride MMA Berikan Santunan Anak Yatim Piatu

Merupakan bulan penuh berkah untuk merajut persatuan dan berbagi keceriaan. Khususnya ini dilakukan bersama anak anak yang membutuhkan," ujar Chief Financial Officer (CFO) One Pride MMA untuk Indonesia, Hari Raharjo dalam keterangannya di lokasi.Pantauan onepride.net di lokasi, kegiatan tersebut dilakukan oleh seluruh karyawan dan jajaran pimpinan PT Merah Putih Berkibar selaku penyelenggara ajang One Pride MMA.

Jagoan yang bertarung di One Pride MMA kelas strawweight itu turut hadir dan membantu proses bantuan santunan anak yatim. Anak-anak yatim piatu tersebut tidak hanya diberikan santunan berupa uang. One Pride MMA juga memberikan alat-alat kebutuhan untuk sekolah mereka. Kepala Perwakilan PYI Yatim dan Zakat dari Jakarta, Beben Subana, mengatakan bahwa panti asuhan ini sudah ada sejak tahun 1998. Bahkan, dia melanjutkan, yayasan panti asuhan PYI juga tersebar di penjuru khususnya Ibu Kota Jakarta. "Kalau di Jakarta totalnya sendiri ada 10 yayasan PYI Yatim dan Zaka

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



VIVAcoid / 🏆 3. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Laga Panas One Pride MMA, Iman Lesmana Hadapi Dwiki DarmawanJakarta, tvOnenews.com - Fighter kelahiran Bandung, Iman Lesmana akan kembali ke Oktagon untuk menghadapi Dwiki Darmawan di One Pride MMA King Size New Champion Iman Lesmana yang memiliki bekal disiplin ilmu bela diri wushu sanda dan silat ini optimistis bisa mengandaskan Dwiki Darmawan.

Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

Berikan Manfaat kepada Sesama, KWP Berikan Santunan untuk Anak Yatim Piatu dan Santri TahfizBerita Berikan Manfaat kepada Sesama, KWP Berikan Santunan untuk Anak Yatim Piatu dan Santri Tahfiz terbaru hari ini 2024-03-29 10:59:20 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

Stamp Fairtex Akan Mempertahankan Sabuk MMA di ONE 167Juara kelas atom MMA ONE Championship, Stamp Fairtex, akan mempertahankan sabuknya di ONE 167 pada Juni mendatang. Dia juga berharap bisa meraih sabuk kedua di kelas yang lebih berat. Lawannya adalah Denice Zamboanga, sahabatnya yang juga merupakan penantang peringkat ketiga. Meskipun mereka pernah berlatih bersama, Stamp mengakui bahwa Zamboanga cukup berbahaya.

Sumber: BolaSportcom - 🏆 31. / 51 Baca lebih lajut »

Ditemani CEO One Pride, Yudi Cahyadi Terbang ke Shanghai Ikuti UFC Performance InstitutePetarung One Pride MMA, Yudi Cahyadi akan berangkat ke Shanghai China pada Selasa malam, 19 Maret 2024, untuk mengikuti tryout UFC Performance Institute.

Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

Ditemani CEO One Pride MMA, Yudi Cahyadi Akan Bertolak ke Shanghai Besok Malam untuk UFC Performance InstituteBerita Ditemani CEO One Pride MMA, Yudi Cahyadi Akan Bertolak ke Shanghai Besok Malam untuk UFC Performance Institute terbaru hari ini 2024-03-18 18:49:01 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

Lapas Perempuan Kendari fokus program One Day One JuzLembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Lapas Kelas III Kendari fokus pada program one day one juz pada masyarakat binaan selama Ramadhan 1445 H / 2024 M di ...

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »