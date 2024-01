Pada tahun 1991 yang ditulis dan disutradarai oleh Tsui Hark. Film ini adalah bagian pertama dari serial film Once Upon a Time in China hingga 5 sekuel.Film ini menjadi hit box office dan ditayangkan selama hampir dua bulan, durasi terlama untuk film mana pun. Film ini sekaligus dianggap sebagai awal mula tren seni bela diri pada awal hingga pertengahan era 1990-an.

Meski film action, namun film ini juga dibumbui kisah asmara tokoh utama Wong Fei-hung dengan Siu-kwan, putri dari saudara lelaki kakeknya yang diperankan oleh Meskipun usianya hampir sama dengannya, di dalam film ini Wong tetap harus memanggi Siu-kwan dengan panggilan 'Bibi ke-13', karena dia dianggap lebih"tua" daripada dia. .Mereka mempunyai perasaan cinta satu sama lain namun hubungan mereka tertahan karena hal tersebut dianggap tabu dalam masyarakat Tiongkok pada masanya.Film ini kian melambungkan nama Jet Li dan Rosamund Kwand di industri film Hongkon





VIVAcoid » / 🏆 3. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

AS, Filipina Kutuk Serangan di Laut Lepas oleh Garda Pantai ChinaFilipina dan sekutunya, Amerika Serikat (AS), secara terpisah mengutuk serangan di laut bebas yang dilakukan oleh garda pantai China dan kapal-kapal yang dicurigai milik milisi pada Sabtu (9/12). Pada insiden itu, kapal-kapal China berkali-kali menembakkan meriam air untuk menghalangi tiga kapal...

Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »

Perayaan Natal Jadi Hal Lumrah Bagi Anak Muda di Kota Besar ChinaSeperti festival barat lainnya, Natal tidak dirayakan secara tradisional di Negeri Tirai Bambu. Namun sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan anak muda China di kota-kota besar seperti Shanghai.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Praktisi Falun Gong Melakukan Protes Sendirian di Hong KongSeorang praktisi Falun Gong sendirian melakukan protes menentang perlakuan pemerintah China terhadap kelompok spiritual tersebut

Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »

Langkah penyeimbang Vietnam di antara kompetisi AS dan ChinaChina di kawasan Asia-Pasifik secara umum dilihat sebagai rivalitas kekuatan-kekuatan utama paling penting, dengan AS masih dominan sebagai negara adidaya di ...

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Kereta Api Cepat Terpanjang di Dunia Dibuka di ChinaChina memulai layanan kereta api cepat terpanjang di dunia yang menghubungkan Beijing dengan Guangzhou. Rute sepanjang 2.293 kilometer ini, dengan kecepatan rata-rata 300 km/jam, hanya membutuhkan delapan jam untuk ditempuh. Kereta ini berhenti di beberapa kota seperti Shijiazhuang, Zhengzhou, Wuhan, dan Changsha. Tanggal perjalanan perdana ditetapkan untuk memperingati ulang tahun Mao Zedong. Kereta cepat ini menjadi penghubung penting antara pusat politik China dan provinsi-provinsi selatan yang berkembang.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Ekonomi Gelap Itu Nyata! 2 Negara Besar Ini Ambruk di 2023Jerman dan China adalah dua negara dengan ekonomi yang terpuruk parah pada 2023.

Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »