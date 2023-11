Oknum Fans Fuji Lagi-Lagi Bikin Ulah, Kini Giliran Lesti Kejora 'Diserang' Usai Foto Bareng Aaliyah

Lesti Kejora 'diserang' karena dianggap tak pernah mengunggah fotonya bersama Fuji ketika membacakan nominasi dalam acara Indonesian Dangdut Awards 2023 beberapa waktu lalu."Giliran sama ini Lesti post photonya, giliran sama Fuji waktu bacain nominasi nggak dipost. Padahal Fuji ngepost fotonya sama Lesti," kata @mycuteangell dilansir dari TikTok @200194w, Senin (30/10/2023).

"Mulai mulai, Astaghfirullah jadi Lesti juga serba salah yak, masa postingan Lesti pun diurusin sih? Lesti itu jarang update, keseringan admin dia yang post. Kalau ini dia post ya karena lagi pengen aja. Kenapa emangnya? salah?" kata akun @lestyalfatih_fc.

Selain itu, akun fans Lesti Kejora juga mengingatkan netizen tersebut agar tak berkomentar yang bisa berdampak buruk pada Fuji.Sejumlah warganet pun terheran-heran dengan sikap fans Fuji yang belum juga berubah, setelah ditegur Tissa Biani hingga membuat idolanya terkena imbas. headtopics.com

"Sabar ya Lesti, semua serba salah kok dari Aurel, Atta, Aal, Raffi, El Rumi, Anang, Ashanty dan lainnya semua salah, yang benar cuman Fuji," kata @surian**. Dibintangi Lee Se Young dan Bae In Hyuk, Ini 8 Adu Peran Pemain Drama The Story of Park's Marriage Contract

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: suaradotcom »

Imbas Idolanya Disindir Tissa Biani, Fans Fuji Berbondong-bondong Minta MaafKolom komentar unggahan Tissa Biani mulai dipenuhi permintaan maaf dari fans Fuji. Baca lebih lajut ⮕

Geram Diserang Fans Fuji, Tissa Biani: Gak Punya Akhlak dan EtikaTissa Biani baru-baru ini sedang ramai diberitakan lantaran diserang oleh diduga fans selebgram Fujianti Utami alias Fuji. Awalnya penampilan Tissa disamakan dengan Fuji. Baca lebih lajut ⮕

Tissa Biani Pajang Foto Bareng Aaliyah Massaid Usai Diserang Fans Fuji AnTissa Biani tampak sedang menghabiskan waktu bersama Aaliyah Massaid usai baru-baru ini ribut dengan fans Fujianti Utami. Tak hanya berdua, mereka berkumpul dengan sederet artis cantik lainnya. Baca lebih lajut ⮕

Bukan Fuji An, Tissa Biani Tegaskan Cuma Sentil Oknum Fans FanatikMerasa tidak ada masalah personal dengan Fuji An, Tissa Biani menegaskan bahwa ia merasa risih dengan kelakuan oknum fans. Pasalnya, banyak oknum fans yang juga merisak orang lain. Baca lebih lajut ⮕

Fans Adiknya Berulah, Fadly Faisal Beri Dukungan ke Fuji: Si Serba SalahFadly Faisal unggah foto bersama Fuji dengan menyisipkan dukungan melalui caption. Baca lebih lajut ⮕

9 Potret Dekat Tissa Biani dengan Aliyah Massaid Cs, Usai Diserang Oknum Fans Fuji AnTissa Biani belakangan menjadi sorotan lantaran merasa kesal dengan oknum fans Fuji An. Di sisi lain, pacar Dul Jaelani tersebut terciduk unjuk kedekatan dengan Aaliyah Massaid yang dikabarkan dekat Thariq Halilintar. Baca lebih lajut ⮕