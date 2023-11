Nikita Mirzani Happy dengan Circle Baru Usai Lepas dari Teman Toxic, Eks Bestie Ungkap Nasihat Bijak

Selebriti WowKeren - Nikita Mirzani saat ini merasa enjoy karena lepas dari pergaulan toxic. Saat ini, ia merasa makin aktif karena mendapat dukungan positif dari circle barunya. Ia juga jadi lebih positif dan kini fokus bekerja sembari mengurus anak.

Nikita juga merasa lega karena doanya agar dijauhkan dari orang-orang yang toxic telah dikabulkan oleh Allah."Gua doanya jauhkan dari orang-orang yang tidak baik, dekatkan dengan orang yang baik, gua pengen kayak gini terus, kehidupan yang adem ayem yang gua mau, seiring berjalannya waktu, orang yang tidak baik, akan pergi dengan sendirinya atau gua yang menjauhkan diri," seru Nikita. BACA JUGA...

