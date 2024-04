Nick Carter dari Backstreet Boys Akan Menggelar Konser di Jakarta

📆 02/04/2024 22.32.00

📰 CNNIDdaily ⏱ Reading Time:

20 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 28%

Publisher: 63%

Hiburan Berita

Nick Carter dari Backstreet Boys akan menggelar konser di Grand Ballroom Pullman, Central Park, Jakarta, pada 26 Mei 2024. Anggota boy band itu akan tampil di Jakarta sebagai bagian dari tur dunianya yang bertajuk Who I Am 2024 Tour. Nick Carter akan membawakan sejumlah karya-karya pernah dia tulis, seperti Never Break My Heart (Not Again), Made For Us, hingga Superman. Dia juga akan menyanyikan sejumlah lagu hit Backstreet Boys di atas panggung.

Nick Carter, Backstreet Boys, Konser, Jakarta, Who I Am 2024 Tour