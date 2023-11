Nggak Cuma Percantik Rumah, 5 Tanaman Ini Ampuh Usir Ular

Tanaman pertama ada serai untuk mengusir ular. Sejenis dengan vetiver, daun serai juga menghasilkan resin yang merupakan bau menyengat. Ular malas mendekat ke tanaman serai akibat bau ini. Dengan indra penciuman yang tajam ular sangat mengandalkan hidup untuk mendeteksi sekeliling ular sudah mencium bau serai dari jauh sehingga mereka tak akan melintasi daerah yang terdapat tanaman ini.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: DETIKCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUARADOTCOM: Berbeda dengan Anies, Heru Budi Tegaskan Tak Ada Niat Jual Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir"Nggak, nggak ada (rencana jual saham PT Delta)," kata Heru.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Angin Puting Beliung Rusak Puluhan Rumah di Ngawi, Satu Rumah Roboh Timpa PenghuninyaBerita Angin Puting Beliung Rusak Puluhan Rumah di Ngawi, Satu Rumah Roboh Timpa Penghuninya terbaru hari ini 2023-11-01 11:48:56 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Presiden Jokowi Ungkap Konsep Green Hospital di Acara Groundbreaking Rumah Sakit IKNJokowi memberikan sambutan dalam acara groundbreaking rumah sakit Ibu Kota Nusantara danmenyampaikan bahwa rumah sakit IKN.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Geledah Rumah Banpol dan Perwira Polisi Kasus Subang, Polisi Akhinya Temukan Golok yang HilangGolok tersebut ditemukan setelah polisi menggeledah empat rumah termasuk rumah perwira polisi.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

DETIKFINANCE: Sri Mulyani Roasting Menkes soal Kesehatan, Begini Katanya'Pak Budi nih, waduh energinya luar biasa, kayaknya dia nggak pernah tidur deh, ngomongin tentang sehat-sehat tapi kayaknya dia nggak sehat,' kata Sri Mulyani.

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Dibongkar Habiburokhman, Ternyata Prabowo Sanksi Kader yang Diskreditkan Megawati: Nggak Ada Ampun!Habiburokhman sebut hubungan baik Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bukan kaleng-kaleng.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕