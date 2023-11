Newcastle 'Lahap' Tim Manchester Lagi: Setelah Biru, lalu Merah

MU jelas diunggulkan karena catatan pertemuannya dengan Newcastle terbilang apik. Apalagi The Magpies menurunkan banyak pemain pelapisnya di pertandingan ini.Tapi, Newcastle mematahkan prediksi itu dengan performa mantap dan membawa pulang kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 lewat gol-gol Miguel Almiron, Lewis Hall, dan Joe Willock.Newcastle berhak atas tiket ke perempatfinal sekaligus menyingkirkan juara musim lalu.

Newacstle untuk pertama kalinya mampu mengalahkan MU secara beruntun tanpa kebobolan. Pertemuan terakhir di Liga Inggris dimenangi Newcastle dengan skor 2-0. Dalam sejarah Piala Liga Inggris, Newcastle jadi tim ketiga yang bisa menyingkirkan dua tim Manchester sekaligus di musim yang sama. Pada Babak Ketiga bulan lalu, Newcastle mengalahkan Manchester City 1-0.

Kira-kira bakal melaju sejauh apa Newcastle? Untuk itu, The Magpies harus melewat adangan Chelsea di perempatfinal bulan depan. "Itulah target kami (juara). Kami ingin mencoba melaju sejauh mungkin di tiap kompetisi. Kami sudah lama tak memenangi trofi. Semoga kami mendapat undian bagus di putaran berikutnya," jelas gelandang Newcastle Sean Longstaff di BBC Sport

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: DETIKSPORT »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VIVACOID: Pengakuan Erik Ten Hag Setelah Manchester United Dibantai NewcastleManajer Manchester United, Erik Ten Hag mengaku bertanggung jawab atas kekalahan timnya dari Newcastle United pada babak keempat Piala Carabao.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

GOAL_ID: Erik Ten Hag Hukum Skuad Manchester United! Paksa Nonton Video Selebrasi Kemenangan Manchester CityErik ten Hag ingin para pemain Manchester United menyaksikan selebrasi Manchester City setelah kekalahan derbi mereka.

Sumber: GOAL_ID | Baca lebih lajut ⮕

DETIKSPORT: MU Vs Newcastle: The Magpies Anggap Setan Merah Tetap Tim TopNewcastle United akan dijamu Manchester United dalam pertandingan Piala Liga Inggris. The Magpies tetap menganggap Setan Merah tetap tim top.

Sumber: detiksport | Baca lebih lajut ⮕

BOLANET: Tantang Manchester United, Eddie Howe Pastikan Bakal Rotasi Skuat NewcastleManajer Newcastle, Eddie Howe buka suara terkait persiapan timnya jelang menghadapi Manchester United.

Sumber: Bolanet | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: 5 Fakta Menarik Jelang Duel Manchester United vs Newcastle United di 16 Besar Piala Liga InggrisManchester United siap menerima lawatan Newcastle United di Old Trafford.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

BOLANET: Rashford Out, Garnacho In, Inilah Prediksi Starting XI Manchester United Kontra NewcastlePrediksi Starting XI Manchester United vs Newcastle United, Kamis 2 November 2023.

Sumber: Bolanet | Baca lebih lajut ⮕