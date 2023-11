New Spin-Off in the Works for 'Strong Girl Nam Soon'

TV insiders reveal that a new spin-off is currently in the planning stage. This will be the third spin-off after 'Strong Woman Do Bong Soon' and 'Strong Girl Nam Soon'.





'Strong Girl Nam Soon' Bikin Lee Yoo Mi Harus Mendorong Lebih Batas Kemampuan AktingnyaLee Yoo Mi mengungkap bahwa 'Strong Girl Nam Soon' adalah sebuah karya yang akan mendorongnya melampaui batas kemampuannya dimana dirinya banyak melakukan adegan-adegan yang belum pernah dilakukannya.

Drama Lee Yoo Mi 'Strong Girl Nam Soon' Dianggap Abaikan Patriarki Gender'Strong Girl Nam Soon' menampilkan karakter Nam Soon (Lee Yoo Mi), gadis yang punya kekuatan super. Di keluarganya, hanya perempuan yang bisa memiliki kekuatan super.

Kini Bintangi 'Strong Girl Nam Soon', Ong Sung Woo Pernah Terintimidasi Akting di Depan KameraKetika pertama kali berdiri di depan kamera, Ong Sung Woo justru membeku dan tak bisa berakting. Hal itu terjadi ketika sang aktor pertama kali berakting dalam drama 'At Eighteen'.

Byeon Woo Seok Bikin Penonton 'Strong Girl Nam Soon' Kena Second Lead SyndromeDalam 'Strong Girl Nam Soon', Ryu Si O (Byeon Woo Seok) adalah bandar narkoba yang menyembunyikan kejahatannya dengan rapi. Pria itu bereksperimen dengan narkoba jenis baru.

Barang Mewah Kim Jung Eun di 'Strong Girl Nam Soon' Disorot, Harga Kalung Paling Bikin SyokAktris Kim Jung Eun berperan sebagai Hwang Geum Ju, CEO pegadaian Gold Blue sekaligus orang terkaya di Gangnam. Barang-barang mewah yang dipakai Jung Eun lantas dikulik media Korea.

Ong Sung Woo & Lee Yoo Mi Ciuman, Rating 'Strong Girl Nam Soon' Melejit'Strong Girl Nam Soon' masih menyisakan 6 episode lagi. Drama ini nantinya akan digantikan oleh 'Welcome to Samdalri' yang dibintangi Ji Chang Wook mulai 2 Desember.

