Nenek 81 Tahun Menjadi Pemburu Bengis dalam Video Game Online

Prajurit lincah berkimono pendek dengan topeng bertaring yang dikenal dengan sebutan “Mami Nena” dalam video game online "Free Fire" nyatanya adalah seorang nenek berusia 81 tahun asal sebuah kota terpencil di Chile. Beraksi dari kursi gamer di rumahnya, Maria Elena Arevalo, nenek berusia 81 tahun, menjelma menjadi seorang pemburu bengis yang menghabisi semua lawan-lawannya di game tersebut, dan mengikis stereotipe mengenai generasinya.





voaindonesia » / 🏆 15. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Tahun 2024 Bakal Lebih PanasTahun 2023 telah menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah, tetapi tahun 2024 bakal lebih panas lagi.

Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Indonesia Menjadi Tuan Rumah Event Olahraga Internasional di Tahun 2023Tahun 2023 menjadi tahun gemilang bagi Indonesia sebagai tuan rumah event-event olahraga bertaraf internasional. Kesuksesan tersebut tentu akan semakin menambah peluang bagi Indonesia untuk kembali menjadi tuan rumah pada gelaran event internasional di tahun-tahun berikutnya.

Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

Pilpres 2024: Aksi Kamisan sudah berlangsung 17 tahun, mengapa HAM tidak menjadi topik utama?Aksi Kamisan pertama kali dimulai pada Kamis, 18 Januari 2007, di depan Istana Negara, Jakarta. Kamis-kamis berikutnya berlalu hampir dua dekade, tetapi kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat tidak kunjung terselesaikan dan tidak menjadi topik populer dalam Pemilu 2024.

Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »

Perubahan iklim: 2023 jadi tahun terpanas sepanjang sejarah, apa yang perlu diwaspadai tahun ini?Tahun 2023 telah dipastikan sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat dalam sejarah, didorong oleh perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia dan diperparah oleh fenomena cuaca El Niño.

Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »

Malam Tahun Baru di Bundaran HI dan Monas: Perayaan Kebersamaan dan HarapanMalam tahun baru di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Monumen Nasional (Monas) adalah momen istimewa yang selalu dinantikan oleh masyarakat di seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia. Momen itu seringkali menjadi kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga dan teman-teman untuk merayakan berakhirnya tahun yang lalu dan menyambut tahun baru dengan harapan-harapan baru. Bagi warga Jakarta, dua lokasi legendaris, Bundaran HI dan Monas, selalu menjadi magnet untuk merayakan pergantian tahun dengan suasana meriah dan spektakuler. Malam tahun baru di Bundaran HI dan Monas tidak sekadar perayaan, melainkan sebuah peristiwa magis yang menggambarkan kebersamaan dan harapan. Seiring sorak sorai dan riuh rendah, kedua ikon Jakarta ini menjadi saksi bisu perjalanan tahun yang berlalu dan awal yang penuh keajaiban

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Mengawali Tahun Baru dengan Fokus pada Tujuan dan Kualitas TidurTahun baru telah tiba dan Anda mungkin sedang merenungkan cita-cita apa yang ingin dicapai dan akan menjadi orang seperti apa Anda dalam kurun 12 bulan ke depan. BAB sembarangan akibat minimnya akses toilet di berbagai negara mengancam jutaan nyawa. Praktik dugaan aborsi ilegal ribuan pasien di Bali - ‘Dampak dari kebijakan dan mekanisme yang tidak bekerja‘– realistis, spesifik, dan kesuksesannya bisa diukur dengan gampang – cenderung lebih sukses tercapai jika dibandingkan dengan abstain atau menghindari sesuatu, seperti berhenti merokok atau minum alkohol. Menentukan apa yang sebaiknya menjadi fokus tahun ini bisa menjadi pekerjaan rumah. Untuk membantu Anda, berikut adalah tujuh aspek dalam hidup Anda yang bisa menjadi fokus pada minggu pertama tahun baru – tentunya dengan tips yang berdasarkan sains. Setelah begadang pada perayaan Tahun Baru, rasanya masuk akal untuk mulai memperhatikan kualitas tidur Anda.

Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »