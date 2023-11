Natasha Wilona Mendapat Wejangan Berharga dari Luna Maya Soal Percintaan

Selebriti Natasha Wilona yang sampai saat ini masih betah menjomblo baru saja mendapat wejangan berharga dari Luna Maya. Ia mengaku jadi tercerahkan usai mendengar kisah percintaan Luna yang tak selalu mulus. WowKeren - Natasha Wilona merasa tercerahkan usai mendengar wejangan dari Luna Maya soal urusan asmara. Ia yang kini masih berstatus jomblo sempat meminta tips kepada Luna soal cara bangkit dari keterpurukan usai putus cinta.

Luna yang memiliki lebih banyak pengalaman dalam hal percintaan lantas membeberkan pengalamannya. Kekasih Maxime Bouttier ini berujar bahwa Natasha atau siapa pun bisa mengambil pelajaran dari kegagalan yang mereka alami. Dengan begini, Luna memastikan bahwa akan banyak hal-hal positif yang bisa diambil. "Apa pun pengalamannya, apa pun ceritanya yang terjadi dalam hidup kamu, jadikan itu lesson aja . Bahwa kejadian buruk apa pun yang terjadi sama kita atau temen-temen kita, just learn from it





