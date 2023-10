Nam Goong Min Rebahan Dirawat Ahn Eun Jin, Tim 'My Dearest' Janjikan Momen Mendebarkan

TV WowKeren - "My Dearest" akan menayangkan episode terbaru pada Jumat (27/10). Jelang tayang, tim produksi drama MBC ini menghadirkan foto adegan yang menampilkan Lee Jang Hyun (Nam Goong Min) sedang rebahan dirawat Yoo Gil Chae (Ahn Eun Jin).

Foto adegan baru"My Dearest" memperlihatkan Gil Chae yang dengan lembut merawat Jang Hyun yang dalam kondisi terluka dan tidak berdaya. Wanita cantik itu menyeka keringatnya dan dengan hati-hati memeriksa lukanya.

BACA JUGA... Source: Naver Mengiringi foto adegan ini yang lumayan romantis ini, tim produksi"My Dearest" memberikan bocoran menarik."Dalam episode 15 yang tayang hari ini, romansa antara Lee Jang Hyun dan Yoo Gil Chae akan tumbuh semakin dalam," tutur tim produksi. headtopics.com

Tim produksi juga menjanjikan momen mendebarkan Jang Hyun dan Gil Chae."Di atas segalanya, chemistry akting yang sempurna antara Nam Goong Min dan Ahn Eun Jin akan membuat hati pemirsa semakin berdebar-debar. Silakan nantikan episode 15 dari 'My Dearest', yang akan menjebak pemirsa dalam pusaran romansa di layar kaca selama 60 menit," pungkas tim produksi.

Dalam"My Dearest" episode sebelumnya, Jang Hyun mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan Gil Chae. Pria itu dengan gagah berani melemparkan dirinya menjadi sasaran anak panah yang hampir mengenai Gil Chae. headtopics.com

Berbeda dengan sebelumnya, Gil Chae juga mengenakan pakaian sutra bersih yang konon diberikan kepadanya oleh Jang Hyun. Wanita itu telah mengesampingkan pakaian kotor yang ia kenakan saat reuni emosional mereka.

