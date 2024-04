Mustika Ratu Repackages Hair Care Series to Cater to Gen Z and Millennials

Mustika Ratu, a pioneer in beauty and hair care in Indonesia, has given a fresh touch by repackaging its flagship hair care series. Recognizing the evolving trends and lifestyles among Gen Z and Millennials, Mustika Ratu has modified the visual design of its products to be more contemporary compared to the old design. The more attractive and modern packaging is able to capture attention and emit a beauty aura that aligns with the current trends.

The focus of this new packaging is on ease of use. PT. Mustika Ratu Buana Internasional understands that consumers nowadays value time and convenience

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



KompasTV / 🏆 22. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ekspansi Kosmetik Halal, Mustika Ratu Perluas Ekspor Hingga 43 NegaraEkspansi Kosmetik Halal, Mustika Ratu Perluas Ekspor Hingga 43 Negara

Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »

Ekspansi Kosmetik Halal, Mustika Ratu Perluas Ekspor Hingga 43 NegaraEkspansi Kosmetik Halal, Mustika Ratu Perluas Ekspor Hingga 43 Negara

Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »

Ratu Camilla Menolak Tampil dengan Riasan Seperti Ratu Elizabeth II, Ini AlasannyaCamilla tidak mengikuti tampilan makeup khas Ratu Elizabeth.

Sumber: TabloidBintang - 🏆 17. / 63 Baca lebih lajut »

Nadya Mustika Umumkan Kehamilan, Netizen: Syaki Punya AdikKabar bahagia datang dari pasangan Nadya Mustika dan Iqbal Rosadi. Setelah empat bulan menikah, mereka akhirnya dipercaya dapat momongan.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Keponakan Meninggal Dunia, Anne Ratna Mustika: Terima Kasih Sudah BerjuangPada unggahannya, istri dari Iskandar ini merasa terpukul lantaran telah kehilangan sang keponakan tercantik.

Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

Mustika Rasa, Menikmati Kuliner Nusantara Warisan Bung KarnoBerita Mustika Rasa, Menikmati Kuliner Nusantara Warisan Bung Karno terbaru hari ini 2024-03-27 15:20:24 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »