Musisi Maher Zain Ajak Umat Muslim Puasa Sunah untuk Korban Perang di Palestina

Musisi Maher Zain mengajak umat muslim di dunia untuk puasa sunah untuk para korban perang di Palestina. PADA 11 April 2023, kanal Youtube menempatkan video lagu Rahmatun Lil'Alameen di nomor empat Top Video pada tangga lagu Top 100 Music Videos Indonesia. LAGU Rahmatun Lil'Alameen yang diciptakan oleh musikus Swedia berdarah Libanon, Maher Zain, mencetak hits pada Ramadan 2023. Berikut 7 fakta lagu Rahmatun Lil'Alameen yang viral.

LAGU Rahmatun Lil'Alameen yang diciptakan Maher Zain menjadi lagu viral dan terpopuler pada Ramadan 2023. Lagu ini didedikasikan untuk mengenang mendiang ayah tercinta, Mustafa Zain. Rini menjelaskan permintaan untuk tampil di acara Puncak Resepsi Satu Abad NU itu datang dari manajemen Maher Zain yang baru saja selesai menyemarakkan Piala Dunia di Qatar. Bulan Ramadan dinantikan oleh umat muslim sedunia. Di bulan ini, semua berusaha menebar kebaikan dalam berbagai bentuk

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



mediaindonesia / 🏆 2. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Opick, Maher Zain, dan Semarak Lagu-lagu Religius RamadhanLagu-lagu religius Opick dan Maher Zain populer di Youtube dan Spotify sepanjang Ramadhan ini.

Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Opick, Maher Zain, and Semarak Ramadhan Religious SongsOpick and Maher Zain's religious songs are popular on YouTube and Spotify throughout Ramadan.

Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Buka Puasa Bersama Imam Palestina,HNW: MPR Pastikan Konstitusi Indonesia Dukung Perjuangan PalestinaAda 11 Imam Palestina yang turut dihadirkan dalam acara buka puasa bersama sekaligus silaturahmi dengan MPR, MUI, dan Baznas.

Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Harapan para musisi untuk ekosistem dunia musik di IndonesiaAda saja cara bangsa Indonesia untuk mengenang serta menghormati jasa dan karya-karya tokoh besar di masa lalu. Dalam dunia permusikan, misalnya, penetapan ...

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Sejumlah Musisi Muda Gelar Konser Amal untuk Anak-Anak Sekolah di Lombok UtaraKonser amal ini menampilkan anak-anak berbakat yang memiliki nama The Minions

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

demajors Bikin BIR untuk Musisi Daerahdemajors punya wadah baru untuk musisi daerah.

Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »