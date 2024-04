Muhammad Tahir Calls for Inclusion of PSBS Biak Players in Indonesian National Team

Muhammad Tahir, a player from PSBS Biak, criticizes the dominance of naturalized players in the Indonesian national team. He believes that his three teammates from PSBS Biak deserve to be called up to the national team. According to him, the current national team is too dominated by European naturalized players, which closes the opportunity for local league players. This statement went viral on social media and angered some Indonesian national team fans.

Several players claim to have been contacted by the Indonesian Football Association (PSSI), and even coach Shin Tae-yong went to the Netherlands to meet them. As a result, new names like Jay Idzes, Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, and Ragnar Oratmangoen have recently completed the naturalization process

