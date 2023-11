Muhammad Syaugi Bersyukur Dapatkan Nomor Urut Satu untuk Pasangan AMIN

(AMIN) Muhammad Syaugi menjelaskan bahwa dirinya bersyukur mendapatkan nomor urut satu untuk pasangan AMIN. Dia menyebut ketika mendapatkan nomor urut satu maka ada pertanda baik ke depannya."Pasti adalah harapannya. PKB salah satu partai kita pendukung nomer satu juga, dan mudah-mudahan nomer satu ini jadi pertanda baik, mudah-mudahan pasangan Anies-Muhaimin ini satu kali gol," ujar Syaugi kepada wartawan dikutip Rabu 15 November 2023.

Eks Kabasarnas RI menjelaskan kalau nomor urut satu itu sesuai dengan harapannya di Timnas. Dia berharap bisa menjadi pasangan yang mendapat kemenangan pertama. "Ya sesuai dong sesuai kan kita pengen yang pertama dong. Daftar aja pertama, urutan nomer pertama, dapet juga insyaAllah menang pertama," kata dia."Kita menyatukan dulu, kapten itu ada co kapten nah itu kita bagi tugas nah dibawa co kapten ada deputi untuk mengurusi bagian bidang ada yang ngurus relawan ada urusan yang lain dan sebagainya," ucapny

