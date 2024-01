Muhaimin Iskandar Declares War Against Economic Intolerance

MUHAIMIN Iskandar has declared war against economic intolerance in his campaign in Bali yesterday. The day before, Muhaimin made a similar statement that he is not afraid of Boy Thohir who claimed that conglomerates will support Prabowo Subianto in the 2024 Presidential Election. Muhaimin's statement about the greatest crime being economic intolerance has become the most important ideological statement in the struggle that we need to understand.

This is in contrast to Saifullah Yusuf, a figure from NU, who recently raised the issue of identity intolerance, stating that our enemies are Amien Rais and Abu Bakar Baasyir. In the theory of rebellion, challenges and issues of structural change, especially ownership and justice for the people, are the biggest challenges. For example, Sukarno and Mohammad Hatta were tortured multiple times by the Dutch colonialists because they opposed the Dutch with the issue of economic intolerance





rmol_id » / 🏆 21. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Dukungan untuk Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Banjiri Media SosialPara warganet membanjiri media sosial dengan dukungan dan nazar jika Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024.

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Jusuf Kalla Dampingi Muhaimin Kampanye di JatimMuhaimin Iskandar menyebut suara di Provinsi Jawa Timur menjadi barometer kemenangan Pemilu 2024.

Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Hoaks Terkini Seputar Capres-Cawapres AMINInformasi seputar pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) kerap dijumpai di media sosial, kontestansi pilpres 2024 tersebut pun tak luput dari serangan hoaks. Cek Fakta Liputan6.com pun telah mengungkap sejumlah hoaks seputar Capres-Cawapres AMIN, setelah melakukan penelusuran pada sejumlah informasi yang beredar di masyarakat lewat media sosial. Berikut kumpulan hoaks terkini seputar Capres-Cawapres AMIN. Foto Pelajar Pasang Gambar Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Ruang Kelas Beredar di media sosial postingan foto pelajar sedang memasang foto Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di ruang kelas. Postingan itu beredar sejak pekan lalu. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 2 Januari 2024. Dalam postingannya terdapat sejumlah pelajar dan guru sedang memasang foto Anies Baswedan dan pelajar lain memegang foto Muhaimin Iskandar.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Mau Kasih Dana Desa Rp 5 M, Cak Imin Bakal Gandeng KPKCawapres Muhaimin Iskandar berencana menggelontokan Rp 5 miliar per desa dari APBN bila memenangkan Pilpres 2024.

Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »

KPK geledah rumah Muhaimin Syarif di TangerangTim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif yang berada di kawasan Pagedangan, ...

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Di Madiun, Muhaimin Janji Atasi Masalah Kesejahteraan PetaniMuhaimin berjanji akan menjadikan masalah para petani, termasuk kesediaan pupuk, sebagai prioritas dalam 100 hari kepemimpinan Anies-Muhaimin. Petani tak perlu pikirkan harga jual panen karena pemerintah akan membelinya.

Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »