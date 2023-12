Amerika tahun 1993 yang disutradarai oleh Chris Columbus. Skenario film ditulis oleh Randi Mayem Singer dan Leslie Dixon berdasar novel 1987 Madame Doubtfire oleh Anne Fine., yang juga menjabat sebagai produser menjadi pemeran utama di film ini bersama Sally Field, Pierce Brosnan, Harvey Fierstein, dan Robert Prosky.yang baru saja bercerai yang menyamar sebagai seorang wanita tua pembantu rumah tangga agar dapat berinteraksi dengan anak-anaknya.

Film ini membahas tema perceraian, perpisahan, dan pengaruhnya terhadap sebuah keluarga.Film Mrs Doubtfire dirilis di Amerika Serikat oleh 20th Century Fox pada 24 November 1993. Film tersebut memenangkan Academy Award untuk Tata Rias Terbaik, PenghargaanFilm ini meraup $441,3 juta dengan anggaran hanya $25 juta. Ini menjadikannya film terlaris kedua pada tahun 1993. Meskipun film tersebut menerima kritikan yang beragam saat dirilis.Aktor bernama lengkap Robin McLaurin Williams ini lahir pada 21 Juli 1951. Dia dikenal sebagai seorang aktor dan komedian Amerik





Film Gampang Cuan jadi Film Drama Komedi Terlaris 2023Gampang Cuan menjadi film drama komedi Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak pada 2023. Memasuki pekan kedua, film besutan penulis dan sutradara Rahabi Mandra tersebut berhasil meraih 645.752 penonton.

Kemendikbudristek Restorasi Film Tahun 1952 Berjudul Dr. SamsiBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Akhir Tragis Pemeran Utama Film Populer Hongkong 1980-an Mr VampireMr Vampir adalah sebuah film horor komedi Hong Kong tahun 1985. Film ini melambungkan nama aktor Lam Ching-ying yang berperan dengan apik sebagai pendeta Tao.

Film Dokumenter Indonesia 'Degayu: Against the Shore' Mencuri Perhatian di Konferensi PBBFilm dokumenter Indonesia berjudul 'Degayu: Against the Shore' mencuri perhatian di antara ribuan kegiatan di COP28 UNFCCC, konferensi PBB untuk perubahan iklim yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab pada Desember 2023. Film berdurasi 25 menit berbahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu berkisah tentang komunitas pesisir di kelurahan Degayu, Pekalongan, Jawa Tengah.

Film Barbie dan Serial Succession Dominasi Nominasi Golden Globe 2024Berita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Lee Sun-kyun: Aktor Korea yang membintangi film Parasite meninggal dunia, diduga bunuh diri di tengah penyelidikan kasus narkobaAktor Korea Selatan Lee Sun-kyun, yang dikenal luas karena perannya dalam film pemenang Oscar Parasite, ditemukan meninggal dunia, menurut keterangan polisi. Sejak Oktober silam, dia menjalani penyelidikan kepolisian atas kasus dugaan penggunaan narkoba.

