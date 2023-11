Mouly Surya Menyutradarai Jessica Alba dalam Film Baru 'Trigger Warning'

SUTRADARA Mouly Surya menceritakan pengalamannya menyutradarai aktris Hollywood Jessica Alba untuk film barunya Trigger Warning, yang merupakan proyek kerja sama dengan Netflix Amerika Serikat (AS). "Enggak nyangka juga dulu ngefans sama dia di zaman Dark Angel ketika aku masih SMA. Kala itu, dia lagi rising-rising-nya," kata Mouly, dikutip Selasa (21/11). Film bergenre action thriller tersebut diproduseri Basil Iwanyk dan Erica Lee dan akan dirilis tahun depan melalui Netflix di seluruh dunia.

Baca juga: Mouly Surya Dapat Penghargaan Akira Kurosawa di Festival Film Internasional Tokyo Mouly bercerita, saat pandemi, ia mulai untuk melakukan syuting, tetapi virus covid-19 varian Delta tengah merebak di Indonesia, sehingga ia dan produser memutuskan untuk menundanya. AFP/Michael Tran--Aktris Jessica Alba Kemudian, pihak produser dari AS memberikan lampu hijau terkait film tersebut, sehingga ia memilih untuk menggarap proyek film di Santa Fe, New Mexico





