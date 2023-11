'Moon in the Day' Episode 1 Recap: Kim Young Dae Meninggal dan Bangkit Kembali

Keesokan harinya, Do Ha mengeksekusi istri Jenderal Gaya di depan umum. Ri Ta menyaksikan eksekusi ibunya dari kerumunan. Kejadian itu membuat Ri Ta bertekad untuk membalas dendam. Setelah mencuci muka, Young Hwa mendapat alarm kebakaran dan beraksi di lapangan. Young Hwa dan timnya lantas menyelamatkan seorang pria dan seekor anjing dari gedung yang terbakar.

Ketika turun, Hae In sempat menghampiri Young Hwa dan memberikan ponsel yang tertinggal di kursi kereta. Setelah Young Hwa pergi, Hae In lagi-lagi melihat bayangan hitam yang semakin membesar. Namun di tengah syuting, Joon O malah protes karena merasa bocah tersebut terlalu berat. Sikap arogan Joon O membuat bocah tersebut menangis dan sang sutradara merasa frustrasi.

BACA JUGA... Meski begitu, Joon O agaknya tidak terlalu peduli dengan imej-nya sebagai bintang top. Saat asyik shopping di mall, Joon O tak sengaja bertemu dengan aktor Goo Tae Joo (Kim Jung Hun). Tae Joo lantas memamerkan fakta bahwa ia akan syuting drama sageuk bersama Yi Seul.

Young Hwa baru tampak tenang ketika roh Do Ha muncul dan mengelus pipinya. Adegan flashback menampilkan Do Ha yang tertidur di pangkuan Ri Ta. Ri Ta mengelus pipi Do Ha sembari menyanyi untuk membuatnya nyaman.

Setelah siuman, Joon O berjanji akan kembali bekerja keras demi Yi Seul. Sang manajer merahasiakan fakta bahwa Yi Seul sudah minta putus lewat catatan singkat. Source: ENA Di sisi lain, Min O berdiskusi dengan dokter Joon O di rumah sakit. Dari situ terungkap bahwa Joon O menderita kanker dan tak memiliki waktu lama untuk hidup.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WOW_KEREN: Kim Young Dae Perdana Mainkan Peran Ganda Lewat 'Moon in the Day', Skill Akting Jadi BahasanDalam drama 'Moon in the Day', Kim Young Dae berperan sebagai seorang bintang top bernama Han Jun Oh di era modern, sekaligus seorang Jenderal bernama Do Ha di Dinasti Silla.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Sinopsis 'Moon In The Day', Drakor Terbaru Kim Young Dae dan Pyo Ye JinDrama Korea Moon In The Day telah tayang secara perdana pada Rabu (1/11/2023). Drama bergenre fantasi, romansa, dan thriller ini diperankan oleh aktor Kim Young Dae dan Pyo Ye Jin.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: 7 Potret Kim Young Dae, Lakoni Peran Ganda dalam Drakor Moon In The DayLantas, seperti apa potret Kim Young Dae yang lakoni peran ganda dalam drakor Monn In The Day?

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

WOW_KEREN: Kim Young Dae Tiba-tiba Ajak Tempelkan Pipi, Pyo Ye Jin PanikKim Young Dae mengajak untuk berpose menempelkan pipi secara tiba-tiba pada konten bersama dengan majalah COSMOPOLITAN Korea membuat para penggemar ikut gemas.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕

WOW_KEREN: Perankan 2 Karakter di 'Moon in the Day', Kim Young Dae dan Pyo Ye Jin Harus Kerja EkstraBersiap untuk penayangan perdana, Kim Young Dae dan Pyo Ye Jin pun duduk dalam wawancara dan berbagi banyak hal mulai dari karakter hingga adegan yang paling menarik.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Drakor Moon in the Day, Kim Young Dae dan Pyo Ye Jin Talk Ungkap Scene Favorit MerekaDrama Korea alias drakor Moon in the Day, yang dibintangi Kim Young Dae dan Pyo Ye Jin, tayang perdana kemarin, Rabu, 1 November 2023.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕