Mogok Kerja Dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sebagai Penolakan terhadap Kenaikan UMP 2024

PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memastikan mogok kerja bakal dilakukan pada akhir November atau awal Desember. Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024. "(Mogok kerja) diantara (tanggal) 30 November sampai dengan 13 Desember 2023," ujar Said dalam konferensi pers secara virtual, Minggu, 19 November 2023.

Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal, menolak tegas rencana pemerintah untuk menaikkan upah buruh pada Tahun 2024 di bawah 15%. "Partai Buruh menolak kenaikan nilai UMP di seluruh Indonesia pada Tahun 2024 di bawah 15%. Termasuk UMP di Provinsi DKI Jakarta," ujar Said Iqbal, dalam konferensi pers via Zoom, pada Minggu (19/11). Said menyebut lama mogok kerja akan dilakukan dalam dua hari. Terkait kepastian tanggal waktu pelaksanaan mogok kerja, Said mengaku belum dapat membeberkan ke publi





🏆 2. mediaindonesia » Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Serikat Pekerja Kanada Memulai Pemogokan di Semua Fasilitas StellantisSerikat pekerja Kanada Unifor pada Senin (30/10) pagi mengatakan telah melakukan aksi mogok di seluruh fasilitas Stellantis di negara itu, dengan lebih dari 8.200 anggota melancarkan aksi mogok kerja setelah gagal mencapai kesepakatan sementara dalam pembicaraan mengenai kontrak kerja. Serikat...

Sumber: voaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Serikat pekerja UAW di AS capai kesepakatan tentatif dengan GMSerikat pekerja otomotif United Auto Workers (UAW) telah mencapai kesepakatan tentatif dengan General Motors (GM) Co., lapor media setempat pada Senin ...

Sumber: antaranews - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Serikat Pekerja Rokok Desak Kemenkes Keluarkan Pengaturan Tembakau dari RPP KesehatanRPP Kesehatan pada bagian pengaturan produk tembakau berisi banyak larangan yang akan mematikan Industri Hasil Tembakau

Sumber: tribunnews - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

DPR Dukung Serikat Pekerja Tolak Aturan Produk Tembakau di RPP KesehatanNadlifah menilai, sejumlah larangan terhadap produk tembakau yang terdapat dalam RPP Kesehatan dapat mematikan keberlangsungan IHT.

Sumber: jawapos - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Serikat Pekerja Belgia Tolak Mengurus Pengiriman Senjata ke IsraelBerita Serikat Pekerja Belgia Tolak Mengurus Pengiriman Senjata ke Israel terbaru hari ini 2023-11-02 11:56:11 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Buruh Geruduk Istana Negara Pagi Ini, Tuntut Kenaikan UMP 2024 dan Setop Perang IsraelRibuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PBB dan Istana Negara tuntut setop perang Israel-Hamas dan kenaikan UMP 2024

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »