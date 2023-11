Model mengenakan busana berbahan kain Ulos rancangan desainer Torang Sitorus pada gelaran Batak For The World di Medan, Sumatera Utara, Jumat (3/11/2023). Pagelaran busana yang menampilkan 20 set busana dengan motif kain Ulos tersebut bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kain Ulos dalam budaya Batak. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/nym.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: ANTARANEWS »

:

ANTARANEWS: Pesona kain Ulos semarakkan Batak For The WorldPesona kain Ulos semarakkan Batak For The World. Model mengenakan busana berbahan kain Ulos rancangan desainer Torang Sitorus pada gelaran Batak For The World di Medan, ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut »

LIPUTAN6DOTCOM: Alibaba Cloud Luncurkan LLM Tongyi Qianwen 2.0 dan Model AI Khusus IndustriAlibaba Cloud meluncurkan Large Language Model (LLM) baru Tongyi Qianwen 2.0, serta model AI khusus industri.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

MERDEKADOTCOM: Potret Lawas Mulan Jameela Jadi Model Video Klip OST Tersanjung, Rambutnya Keriting & Cantiknya AwetMulan ternyata menjadi model video klip musik lawas. Intip foto-fotonya yuk!

Sumber: merdekadotcom | Baca lebih lajut »

SUARADOTCOM: CEO Qualcomm Bongkar Model Prosesor yang Bakal Digunakan di Seri Galaxy S24CEO Qualcomm secara resmi menyatakan prosesor yang akan digunakan di Seri Galaxy S24.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut »

JAWAPOS: Subaru Luncurkan 50 Years All-Wheel Drive Edition dan Model Outback di SurabayaSubaru Indonesia bersama Plaza Subaru rayakan 50 tahun perjalanan panjang core technology All-Wheel Drive (AWD) di Surabaya

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut »

TVONENEWS: Model Selebgram Buang Orok Bayi di Bandara Peragakan 18 Adegan Saat Rekonstruksi Berita Model Selebgram Buang Orok Bayi di Bandara Peragakan 18 Adegan Saat Rekonstruksi terbaru hari ini 2023-11-04 13:23:50 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut »