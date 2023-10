Mirip Toyota, Honda Juga Berencana Produksi Massal Baterai Solid State Akhir Dekade Ini

dalam jumpa pers bersama wartawan-wartawan asal Indonesia di Kantor Pusat Honda di Aoyama, Tokyo, Jepang, Jumat (27/10/2023)., yang juga berambisi memproduksi jenis baterai baru itu sekitar 2028 mendatang. Hingga saat ini, pengembangan baterai solid-state masih terus dikerjakan.

Mibe, mengatakan bahwa Honda tengah mengembangkan baterai solid-state. Baterai jenis ini memiliki sejumlah keunggulan, termasuk dalam aspek biaya, kapasitas penyimpanan daya dan tingkat keamanan yang lebih baik karena tidak mudah terbakar.

Namun, Mibe mengakui bahwa teknologi yang diperlukan untuk mengembangkan baterai solid-state sangat sulit, termasuk dalam proses produksi.Sebagai gambaran, baterai lithium-ion yang digunakan pada mobil listrik saat ini, memiliki keunggulan berupa elektrolit cair yang memudahkan ion mengalir bolak-balik antara anoda dan katoda. headtopics.com

Sementara baterai solid-state memiliki fitur elektrolit padat, yang memerlukan teknik fabrikasi dan pemilihan bahan tertentu untuk memudahkan aliran ion. Oleh karena itu, kata dia, Honda sedang memulai tahap pilot line pengembangan baterai all-solid-state di fasilitas produksi mereka.

"Sekarang ini sedang dimulai pilot line di production line kami, kemungkinan tahun depan dan tentunya ini akan mengarah ke produksi massal yang rencananya di tahun 2020-an akhir," kata Mibe. Diketahui, Honda Motor Co. menganggarkan 8 triliun yen atau sekitar Rp 915 triliun untuk penelitian dan pengembangan selama satu dekade ke depan, dengan target meluncurkan 30 model kendaraan listrik secara global pada tahun 2030.Sebagian besar dari investasi tersebut dialokasikan untuk elektrifikasi dan teknologi perangkat lunak. Sekitar 43 miliar yen atau setara kurang lebih Rp 4,9 triliun untuk produksi baterai solid-state. headtopics.com

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: suaradotcom »

Toyota Rangga Concept, Kolaborasi Toyota dan Kopi Tuku Mejeng di TokyoBoleh jadi inovasi dan kolaborasi Toyota Rangga-Tuku membuka peluang kerjasama untuk perniagaan lain di tengah mahalnya sewa atau kepemilikan kios atau ruko dan kawasan kota besar. Baca lebih lajut ⮕

Toyota Rangga Concept, Collaboration between Toyota and Kopi Tuku Mejeng in TokyoIt could be that Toyota Rangga-Tuku's innovation and collaboration opens up opportunities for collaboration for other businesses amidst the high cost of renting or owning kiosks or shophouses and big city areas. Baca lebih lajut ⮕

Toyota Rangga Concept, Kolaborasi Toyota dan Kopi Tuku Mejeng di TokyoKolaborasi Toyota Rangga-Tuku membuka peluang kerja sama perniagaan di tengah mahalnya sewa atau kepemilikan kios. Baca lebih lajut ⮕

Toyota Rangga Concept, Calon Kendaraan Niaga Serbaguna Masa DepanToyota memperkenalkan Toyota Rangga dengan platform Innovative International Multi-Purpose Vehicle (IMV). Baca lebih lajut ⮕

Get to know the Latest Generation Toyota Century SUV and CrownToyota displays the latest incarnation of the Toyota Century and Toyota Crown luxury cars at the 2023 Japan Mobility Show in Tokyo.. Baca lebih lajut ⮕

Berkenalan dengan Toyota Century SUV dan Crown Generasi TerbaruToyota menampilkan perwujudan terbaru mobil mewah Toyota Century dan Toyota Crown di Japan Mobility Show 2023 di Tokyo.. Baca lebih lajut ⮕