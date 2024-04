Minuman Non-Alkohol Semakin Populer di Tengah Masyarakat

Masalah kecelakaan menjadi perhatian pemerintah. Kecelakaan yang dialami pemudik sering kali karena faktor kelelahan ataupun akibat bus tidak melakukan ramp checktanpa alkohol semakin berkembang di tengah masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah orang yang memilih untuk mengurangi atau bahkan menghentikan konsumsi alkohol, alternatif non-alkohol semakin populer.

Tren ini menarik perhatian sejumlah pegiat untuk mengembangkan minuman dengan berbagai pilihan bir, anggur, dan minuman keras non-alkohol. "Banyak pelanggan kami tidak sepenuhnya menghilangkan alkohol dari pola minum mereka. Mereka hanya ingin memiliki opsi yang lebih sehat di beberapa situasi tertentu," ujar Cory Atkinson, pemilik The Zero Co.. "Alkohol hanya membuat hidup saya tidak lebih baik, bahkan terkadang terasa seperti membuat segala sesuatu menjadi lebih buruk," ujar Amy Hook, konsumen minuman non-alkohol. Meskipun minat terhadap minuman non-alkohol semakin meningkat, masih ada beberapa tantangan yang dihadap

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



mediaindonesia / 🏆 2. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Bos Pengusaha Minuman Curhat, Gerai Minuman Ini Ternyata Bikin RugiKetup ASRIM Triyono Prijosoesilo buka suara soal gerai minum-minuman manis

Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »

Prabowo: Semakin Mereka Mengejek Saya, Semakin Rakyat Mencintai SayaPresiden RI terpilih, Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa dirinya sempat merasa syok saat ada kandidat capres lain yang memberinya nilai 11 dari 100.

Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »

Ungkit Nilai 11 dari 100, Prabowo Subianto: Semakin Mereka Mengejek Saya, Semakin Rakyat Cinta Sama SayaBerita Ungkit Nilai 11 dari 100, Prabowo Subianto: Semakin Mereka Mengejek Saya, Semakin Rakyat Cinta Sama Saya terbaru hari ini 2024-03-21 20:56:07 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

Resmi Terpilih Jadi Presiden RI, Prabowo: Semakin Diejek Rival, semakin Saya Dicintai RakyatPrabowo Subianto mengingat kembali persaingan yang tersaji dengan kubu Ganjar Pranowo dan kubu Anies Baswedan.

Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »

Ketua MPR: Semakin Kuat Kondisi Parpol, Semakin Mudah Terwujudnya Hilir DemokrasiBerita Ketua MPR: Semakin Kuat Kondisi Parpol, Semakin Mudah Terwujudnya Hilir Demokrasi terbaru hari ini 2024-03-30 17:16:41 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

Hak Angket di DPR Kian Melempem, Habiburokhman: Semakin Hari, Semakin MustahilMenurut Habiburokhman, pengguliran hak angket prosesnya akan panjang. Terlebih, banyak langkah-langkah yang harus dihadapi bila semua ingin lancar.

Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »