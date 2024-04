Mike Tyson akan bertarung melawan Logan Paul dalam pertandingan eksibisi

Tyson, yang karier profesionalnya berakhir pada 2005, akan berusia 58 tahun tiga minggu ketika menghadapi Paul di Texas."Ini disebut eksibisi. Namun, jika Anda mencari kata 'eksibisi', Anda tidak akan melihat adanya peraturan pertarungan. Ini adalah sebuah pertarungan," kata Tyson dikutip dari BBC. Kontes ini, yang tidak akan masuk dalam catatan rekor profesional mereka jika hanya sebuah eksibisi, akan disiarkan secara langsung di platform streaming Netflix.

Pertandingan ini akan berlangsung di AT&T Stadium Arlington, kandang tim NFL Dallas Cowboys, yang memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak 80.000 orang.Departemen Perizinan dan Regulasi Texas (TDLR) atau badan yang menyetujui acara tinju di negara bagian tersebut, mengatakan perizinan untuk pertandingan itu telah diberikan. TDLR memastikan tidak ada peraturan khusus atau rincian lainnya yang diajukan oleh promotor terkait pertandingan tersebu

