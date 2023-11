Microsoft: Teknologi AI Bisa Tingkatkan Ekonomi RI Hingga USD 366 Miliar

President Director Microsoft Indonesia, Dharma Simorangkir mengatakan bahwa teknologi Generative AI yang dalam beberapa waktu terakhir marak digunakan, mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara hingga 20 kali lipat.

“Studi yang kita ligat saat ini untuk negara-negara di Asia Tenggara sendiri pertumbuhan GDP-nya bisa (meningkat) sampai 18 persen atau angkanya adalah USD 1 triliun di tahun 2030,” ungkap Dharma dalam kegiatan Microsoft Media Gathering 2023 di Bursa Efek Indonesia, pada Senin (30/10/2023). ini sangat signifikan sekali terutama ketika (sektor teknologi) dunia yang sekarang sudah banyak berubah dan mengalami banyak dinamika,” sambungnya.

"Jadi Indonesia diprediksi dapat meraih (kontribusi ekonomi AI) 12 persen dari angka kontribusi ekonomi USD 1 triliun itu," jelasnya.

Alex de Vries dari VU Amsterdam School of Business and Economics memperingatkan pertumbuhan AI akan menjadikannya kontributor signifikan terhadap emisi karbon global. Demikian sebagaimana dikutip dari New Scientist, Senin (30/10/2023).

Bahkan, hampir dua kali lipat total konsumsi energi perusahaan sebesar 15,4 terawatt jam pada tahun 2020. Kondisi ini akan menjadi lebih buruk saat pabrik-pabrik manufaktur baru mulai beroperasi dan secara signifikan meningkatkan kapasitas produksi.

