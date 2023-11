Mertua Bunuh Menantu di Pasuruan, Ibu Korban : Saya Minta Pelaku Dihukum Seberat-Beratnya

Diyanah meninggal dunia secara tragis, disayat mertuanya sendiri, Khoiri di rumahnya, Dusun Blimbing, Desa Parerejo, Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Apalagi, korban dihabisi dalam kondisi tengah hamil 7 bulan.

Begitu sampai di Puskemas tersebut, Nurul Afini malah mendapati sang anak telah meninggal dunia. Dia menangis histeris sambil memeluk putrinya. Sedangkanya sang ayah langsung lemas, tidak mampu melihat jenazah putrinya yang terbujur kaku.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak ingatkan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono agar bersikap adil menjelang Pemilu 2024 Seorang ibu bernama Diah saat hendak berbelanja di Pasar Agung, Sukamjaya, Kota Depok menjadi korban salah tembak hingga pipi kirinya bolong tertembus peluru

Kekuatan militer Houthi Yaman yang serukan perang terhadap israel ternyata punya rudal jarak jauh buatan sendiri, dan pernah dipamerkan pada September 2022 lalu

LIPUTAN6DOTCOM: Mertua Bunuh Menantu Hamil Tujuh Bulan di Pasuruan Karena Alasan Lapar Tidak Dikasih MakanKapolsek Purwodadi Kabupaten Pasuruan AKP Pujiyanto mengungkapkan, Khoiri alias Satir (52) mengaku membunuh menantunya, Fitria Almuniroh Hafidloh Diniyah (23) karena alasan lapar.

