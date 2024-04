Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Kunjungi Perdana Menteri China

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri China H.E. Li Qiang, di Beijing, China, Selasa (2/4).Presiden Baru Diminta Panggil KPK, Kapolri, Jaksa Agung Dua Bulan Sekali Kedatangan, Prabowo disambut hangat saat berjabat tangan dengan PM Li dengan latar belakang bendera kebangsaan Indonesia dan China."Xie-Xie. Thank you very much," sapa Prabowo kepada PM Li.

Selanjutnya, saat pertemuan bilateral, Prabowo menyampaikan penghargaan atas kehormatan yang diberikan kepada delegasi RI. "Terutama saya, dari sambutan Presiden dan pemerintah China. Saya datang dalam niatan ingin menyampaikan keinginan dan harapan saya untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama di antara kedua negara," Prabowo. “Kami melihat hubungan yang saling melengkapi antara China dan Indonesia adalah realitas yang sangat kami syukuri, atas persahabatan dan kepercayaan kepada kami," sambung Prabow

