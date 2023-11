Menpora dan KONI Pusat Apresiasi Pekan Olahraga Bela Diri Nasional IMAG 2023

IMAG 2023 mulai dibuka pada 22 Oktober 2023 dan berakhir 31 Oktober 2023 dengan mempertandingan beragam cabang olahraga bela diri. Ada sembilan cabang olahraga bela diri yang dimainkan pada IMAG 2023 dan dilaksanakan di Bekasi dan Bogor.

Baca Juga: Liga Voli Korea - Sudah Menang Tetap Dihujani Kritik, Setter Thailand Butuh Pembuktian Lebih Sembilan cabang olahraga tersebut yakni Anggar, Shironji Kempo, Ju-Jitsu, Hapkido, Taekwondo, Sambo, Gulat, Wushu, hingga Kickboxing.Sedangkan juara kedua ditempati DKI Jakarta serta tempat ketiga diduduki Jawa Timur.

Baca Juga: Link Live Streaming Hylo Open 2023 - Mulai Pukul 16.00 WIB, 4 Wakil Indonesia Berjuang Rebut Tiket Perempat Final Ketua Umum KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Pusat, Marciano Norman, memberikan apresiasi untuk berjalan suksesnya IMAG 2023.

