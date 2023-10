Menperin Ungkap Biaya Impor Bahan Baku dan Logistik Naik Gegara Rupiah Melemah

Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pagi tadi Jumat, 27 Oktober 2023 bergerak stagnan dan berpotensi melemah di posisi Rp 15.915 per dolar AS.. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sebelumnya menyebabkan kenaikan biaya impor bahan baku dan logistik. Kini juga diikuti oleh kenaikan suku bunga pinjaman perbankan bagi sektor manufaktur," kata Agus dalam keterangannya, Jumat, 27 Oktober 2023.

“Kami memandang keputusan bank sentral untuk menaikkan suku bunga acuan telah berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap inflasi di tanah air,” jelasnya.mengharapkan agar inflasi di Indonesia masih bisa terkontrol dan tidak ada perubahan pada faktor-faktor lainnya yang akan turut meningkatkan biaya produksi di sektor industri.

Ia menambahkan, pihaknya yakin bank sentral memiliki instrumen-instrumen untuk menjaga stabilitas. Selain itu, perbankan juga dapat mendukung sektor industri yang selama ini menjadi penyumbang pajak serta memberikan kontribusi ekonomi tertinggi.Agus menyampaikan, langkah utama yang perlu dilakukan untuk mendukung sektor industri dalam negeri agar tetap mampu produktif dan berdaya saing dalam situasi saat ini adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. headtopics.com

