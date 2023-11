Menlu Retno Marsudi Komunikasi dengan Menlu Palestina Saat di AS, Minta Daftar Kebutuhan

BMKG Kupang NTT, mencatat terjadi dua kali gempa susulan pasca gempa 6,6 SR yang terjadi pagi tadi (02/11) pukul 05.04 Wita. DPR RI akan menggelar rapat paripurna terkait pengambilan keputusan terhadap calon tunggal Panglima TNI 20 November 2023 dan fit and proper test 14 November.

Tiga gol Harry Wilsono, Rodrigo Muniz dan Tom Cairney membawa Fulham mengalahkan Ipswich Town. Namun Marco Silva merasa gol Elkan Baggott di menit 79 mencoreng kemenangan mereka. Pelaku pembunuhan bernama Khoiri (52) tega menghabisi nyawa menantunya sendiri Fitria Almuniroh Hafidloh Diyanah (23) di Dusun Blimbing Desa Parerejo Purwodadi.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: TVONENEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TVONENEWS: Menlu Retno Marsudi Akui Kesulitan Komunikasi dengan WNI di Jalur GazaBerita Menlu Retno Marsudi Akui Kesulitan Komunikasi dengan WNI di Jalur Gaza terbaru hari ini 2023-11-02 10:53:03 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Isu Kemanusiaan Gaza Semakin Memburuk, Menlu Retno Marsudi Kritik Sikap DK PBB yang Hanya DiamMenteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, mengkritik Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) yang hanya diam melihat konflik yang terjadi di Gaza.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Menlu Retno Marsudi Tegaskan ASEAN Punya Peran Penting Jaga Perdamaian Kawasan dan GlobalMenlu Retno Marsudi menekankan bahwa ASEAN harus bisa menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan maupun dunia.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Evakuasi WNI dari Gaza Mulai dilakukan, Menlu : Tim Kita Sudah Tiba di RafahMenlu Ri Retno Marsudi saat menyampaikan keterangan tentang upaya evakuasi WNI dari Gaza, dalam konferensi pers.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Jalur Evakuasi WNI Hanya Lewat Pintu Rafah, Retno Marsudi: Situasi Sangat DinamisBerita Jalur Evakuasi WNI Hanya Lewat Pintu Rafah, Retno Marsudi: Situasi Sangat Dinamis terbaru hari ini 2023-11-02 11:09:23 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Meski Belum Bisa Dievakuasi , Menlu Retno Sebut WNI di Gaza Masih Dalam Kondisi BaikRetno mengungkapkan, untuk saat ini bukan hanya pemerintah Indonesia saja yang kesulitan mengevakuasi warga negaranya, tetapi juga negara lain merasakan hal yang sama.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕