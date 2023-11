Menguap Menular antara Manusia dan Anjing, Menciptakan Ikatan Khusus

Menguap adalah perilaku yang sering disaksikan sehari-hari, dan tak hanya manusia yang terlibat di dalamnya. Ternyata, ada penelitian yang menunjukkan bahwa menguap dapat menular antara manusia dan anjing. Fenomena ini menciptakan ikatan khusus antara manusia dan sahabat empat kaki mereka. Dikutip dari American Kinnel Club, sebuah penelitian menunjukkan bahwa anjing lebih cenderung menguap ketika pemiliknya melakukannya.

Ini fenomena yang disebut menguap menular, dan Anda mungkin pernah melakukannya sendiri. Anda melihat seseorang menguap, jadi Anda menguap. Dalam buku berjudul The Purest Bond: Understanding the Human-Canine Connection menjelaskan tentang hubungan manusia dengan anjing. Menurut buku tersebut, menguap yang menular adalah salah satu fenomena yang memberikan wawasan menarik tentang hubungan sosial dan emosional antara manusia dan anjing peliharaannya. Menguap dipercaya sebagai mekanisme untuk menjaga otak tetap waspada dan terjaga

