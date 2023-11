Mengetahui Sejarah Masjid Al Aqsa, Kiblat Pertama umat Muslim yang terletak di Palestina

Masjid Al-Aqsha adalah masjid kedua yang dibangun di dunia sebagaimana hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan muslim berkata"Aku bertanya, Wahai Rasulullah, Masjid manakah yang pertama kali dibangun?"." Aku bertanya lagi"Kemudian (Masjid) mana ?" Beliau menjawab,"Kemudian Masjidil Aqso". Aku bertanya lagi"Berapa jarak (pembangunan) antar keduanya ?" Beliau menjawab"Empat puluh tahun" (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Sesuai yang ada di dalam Al-qur'an Surat Al-Isra ayat pertama, merupakan muzijat dari Allah dan peristiwa terbesar dalam sejarah manusia, ketika Rasulullah dipertemukan langsung dengan sang pencipta.Masjid Al-Aqsa adalah tempat yang diberkahi oleh Allah SWT, Karena kawasan Masjid Al-Aqsa merupakan tempat diutusnya Nabi.

Allah berikan kesuburan tanahnya, sehingga menghasilkan aneka tanaman dan buah-buahan, serta barang tambang yang terkandung di dalamnya serta diberkahi pula mata pencahariannya, makanan pokok, dan hasil pertaniannya.

