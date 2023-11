Mengapa Semangka Jadi Simbol Dukungan untuk Palestina, Ini Sejarahnya

Sejarah Semangka Simbol Dukungan untuk Palestina Penggunaan semangka sebagai dimbol dukungan Palestina bukanlah hal baru. Ini pertama kali muncul setelah Perang Enam Hari pada tahun 1967, ketika Israel menguasai Tepi Barat dan Gaza, dan mencaplok Yerusalem Timur.

Pemerintah Israel tidak sekedar menindak tegas bendera tersebut. Seniman Silman Mansour mengatakan kepada The National pada tahun 2021 bahwa pejabat Israel pada tahun 1980 menutup pameran di 79 galeri di Ramallah yang menampilkan karyanya dan karya lainnya, termasuk Nabil Anani dan Issam Badrl.

Perang kelompok Hamas Palestina versus Israel telah berkobar lebih dari 3 pekan. Lebih dari 3.000 anak dilaporkan tewas di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Pada tahun 2007, tepat setelah Intifada Kedua, seniman Klaled Hourani menciptakan kisah Semangka untuk sebuah buku berjudul Atlas Subjektif Palestina (Subjective Atlas of Palestine).

Hal ini kemudian diikuti dengan pemungutan suara pada Juni mengenai rancangan undang-undang yang melarang orang mengibarkan bendera di lembaga-lembaga yang didanai negara, termasuk universitas. (RUU tersebut telah mendapat persetujuan awal namun pemerintah kemudian runtuh).

