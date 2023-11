Menengok Langsung Pasar Koja Baru, Begini Kondisinya

Berkunjung langsung ke lokasi, Kamis (2/11/2023), pasar ini terletak tepat berseberangan dengan Masjid Raya Islamic Center. Namun posisi gerbang masuk pasar sedikit menjorok ke dalam dari akses jalan utama. Sementara itu pada sisi selatan pasar ini tepat berseberangan dengan Koja Trade Mall.Pasar ini terdiri dari dua lantai. Lantai dasar toko ini dipenuhi penjual emas dan pakaian, sedangkan di lantai atas pasar terdapat pasar basah yang menjual sayur, daging, bumbu dapur, dll.

Memasuki kawasan pasar, kondisi pagi ini terpantau cukup ramai pengunjung. Terlihat ada cukup banyak orang yang melintas di lorong-lorong pasar dan sesekali terlihat ada sejumlah pengunjung yang terhenti untuk melihat-lihat barang dagangan, khususnya di toko-toko perhiasan.

Sayang kondisi yang cukup ramai pengunjung ini tidak serta merta membuat semua pedagang pasar ini kedapatan rezeki. Sebab ada di antara mereka yang masih sepi pembeli walau ada cukup banyak orang lalu-lalang.Menurut salah seorang pedagang jilbab bernama Sri, kondisi pasar ini tergolong biasa-biasa saja, tidak ramai namun tidak sampai sepi pengunjung. Bahkan menurutnya belakangan ini jumlah pengunjung yang datang mulai mengalami peningkatan meski hanya sedikit.

"Yah kondisi pasar gitu-gitu aja, nggak ramai tapi ya nggak sampai sepi juga. Ya maksudnya ada aja gitu," ungkap Sri kepada detikcom. Sri menjelaskan kondisi pasar sempat sepi selama kurang-lebih dua tahun saat pandemi. Namun saat pembatasan mulai dilonggarkan pemerintah, pasar ini mulai bangkit perlahan-lahan."Ya sepinya mulai pandemi dua tahun kan, pas pemerintah sudah bolehkan orang nggak pakai masker ya pelan-pelan lah mulai ada lagi pengunjung," jelasnya.

