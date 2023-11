Mendamba Damai di Dunia Nyata, Memulainya di Dunia Maya

Demokhin berbicara dalam diskusi “Kawan atau Lawan? Mendefinisikan Relasi dan Peran Raksasa Teknologi dan Pemerintah di Ruang Siber”, rangkaian dari Singapore International Cyber Week (SICW) 2023. Badan Keamanan Siber (Cyber Security Agency) Singapura menggelar forum itu di Marina Bay Sands, salah satu ikon utama “negeri Singa.”

Namun, perwakilan Rusia tetap datang, meski Kepala CSA Singapura David Koh tidak merinci siapa pejabat yang hadir. Wartawan pun bertanya mengapa Singapura seperti merangkul semua negara dengan beragam latar belakangnya untuk berkumpul di Marina Bay Sands. “Kami tidak merangkul. Kami hanya mengundang. Rusia kami undang karena negara ini salah satu pemain kunci (dalam ranah digital),” ucap Koh.

Koh bercerita, pihaknya berjuang mencapai—atau setidaknya mendekati—keseimbangan dalam SICW. Selain membuka pintu pada negara-negara yang berseteru untuk berkumpul, CSA juga berupaya membuat wakil semua kelompok negara punya kesempatan didengar. Negara-negara Pasifik sekaligus kubu Belahan Bumi Selatan (Global South), misalnya, terwakili oleh pembicara dari Fiji. Dari Timur Tengah, ada perwakilan Arab Saudi.

Singapura tidak berusaha membuat bangsa-bangsa di dunia mencapai kesepakatan di SICW. Perwakilan negara dengan perspektif berseberangan bertemu dan mengobrol, itu pun sudah pencapaian. “Kita boleh tidak saling sepakat, tetapi kita bisa mendiskusikannya,” kata Koh yang juga Kepala Teknologi dan Keamanan Digital Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura.Selain kepiawaian Singapura dalam menghimpun perwakilan berbagai negara, isu keamanan siber memang sebuah pemersatu.

