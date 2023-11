Mendag: Hasilkan produk turunan jaga stabilitas harga cabai

Masalah harga cabai yang naik turun ini memang menjadi perhatian juga, dan dalam kunjungan keluar negeri beberapa waktu lalu ada pemanfaatan teknologi untuk membuat produk turunan dari cabai dan tomat ini menjadi inspirasi juga

"Perlu sekali pemanfaatan teknologi agar bisa menjangkau pasar baru dan membuat produk turunan, dengan adanya penggunaan teknologi untuk mengolah produk turunan dari hasil panen petani bisa membantu menjaga stabilitas harga di pasaran juga," katanya. headtopics.com

"Untuk pengolah cabai ini memang kita belum punya alatnya, dan ini sedang dipikirkan caranya agar cabai ini bisa diawetkan jangan sampai saat panen harganya hanya Rp15 ribu per kilogram petani rugi, paling tidak harga normal bisa di Rp40 ribu per kilogram. Tetapi jangan juga kalau tidak panen naik menjadi Rp100 per kilogram ini terlalu tinggi," tambahnya.

"Inovasi pembuatan produk turunan dari hasil pertanian yang berlebih ini juga bisa meningkatkan pendapatan petani, bisa bekerjasama dengan UMKM juga. Lalu secara tidak langsung harga yang terbentuk di pasar jadi lebih stabil," ujar dia lagi. headtopics.com

