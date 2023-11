Menang Telak Lawan Ipswich Town, Pelatih Fulham Kesal Gawangnya Timnya Dibobol Elkan Baggott

"Tiga gol bagus untuk kami. Sayangnya saya sama sekali tidak senang dengan gol yang kami kebobolan, tetapi itu untuk kami terus bekerja keras dan menjaga fokus sampai menit terakhir pertandingan," kata Marco Silva dilansir dariIni setelah Everton sukses mengalahkan Burnley tiga gol tanpa balas. Sedangkan untuk Ipswich Town terdekat akan melawan Birmingham pada 4 November mendatang.

"Bermain di kandang mereka adalah tim yang lebih berbahaya, dengan kerumunan, dengan atmosfer yang dapat mereka ciptakan di kandang. Sejak menit pertama kami adalah tim dominan di lapangan seperti yang kami inginkan. Kami mengendalikan permainan," tegas Marco Silva.

"Tugas selesai dan selamat kepada pemain kami. Ini pertanda baik. Ambisi yang kami persiapkan untuk pertandingan ini, mereka menunjukkan di lapangan keinginan untuk menguasai permainan dan lolos di kompetisi," pungkasnya.

