Member RIIZE Spill Shotaro Pimpin Latihan Koreografi Ala Militer

Musik WowKeren - Kemampuan menari Shotaro RIIZE telah diakui sejak dirinya masih tergabung di NCT, dan dirinya kini membantu member RIIZE meningkatkan kemampuan dance mereka. Baru-baru ini, para member mengungkapkan sekeras apa Shotaro dalam memimpin latihan dance mereka.

Anton mulai bercerita saat member yang lain berkata,"Kamu harus mengatakan yang sebenarnya." Sang member termuda berkata,"Pertama-tama, dia (Shotaro) gila tentang repetisi. Terus-terusan marking sambil bilang 'marking'."

"Dia sangat variatif pada kami," ujar Shotaro."Frustasi?" tanya Shotaro. Anton kemudian mengatakan cara latihan yang keras ini justru berguna."Aku pikir itulah kenapa RIIZE sekarang adalah tim yang bagus dalam menari," kata idol kelahiran 2004 itu. headtopics.com

