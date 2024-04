Meghan Markle Membaca Buku Favorit Anak-anak di Rumah Sakit

Masalah kecelakaan menjadi perhatian pemerintah. Kecelakaan yang dialami pemudik sering kali karena faktor kelelahan ataupun akibat bus tidak melakukan ramp check). Pada kesempatan itu, istri Pangeran Harry itu membaca buku favorit pasien seperti Rosie the Riveter, Pete the Cat, dan I Saw a Cat. "Anak-anak tertawa dan bernyanyi saat The Duchess berubah menjadi karakter di setiap halaman,” dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari People, Rabu (3/4).

Meghan juga membantu anak-anak dengan aktivitas science, technology, engineering, art, dan mathematics (STEAM) yang terhubung dengan setiap buku. Dalam video kunjungannya, Meghan menyapa anak-anak saat mereka berkumpul untuk aktivitas membaca yang menarik.Dengan penuh semangat, ia menunjukkan sampul Rosie Revere, Engineer, sambil mengatakan kepada anak-anak tersebut, "Ini adalah salah satu favorit saya.", menambahkan perubahan suara dan gerak tubuh agar sejalan dengan cerit

