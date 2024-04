Megawati Soekarnoputri is ready to appear as a witness in the Constitutional Court

Deputy Law of the National Winning Team (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, said that the Chairperson of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) Megawati Soekarnoputri is ready to appear in the Constitutional Court (MK) if called as a witness in the presidential election dispute case. "Ms. Megawati is willing to appear as a witness if called by the MK. We have received confirmation from Ms. Megawati. Ms.

Megawati does not refuse at all," said Todung after the continuation of the presidential election dispute case in the Constitutional Court, Jakarta, on Tuesday

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



antaranews / 🏆 6. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Waketum Gerindra Ungkap Pesan Prabowo: Jangan Serang Sosok Ibu Mega, Kita Jaga BeliauRamai soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri, Waketum Gerinda ungkap pesan Prabowo tentang Megawati.

Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »

Challenge the Election Results to the Constitutional Court as a Constitutional WayThe case filed at PHPU is thought to be related to misuse of state facilities and the nomination of presidential election candidates.

Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Gerindra Yakin Pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri Segera TerwujudPARTAI Gerindra yakin wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus capres terpilih Prabowo Subianto bisa segera terwujud

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Megawati Soekarnoputri Disebut Siap Dipanggil jadi Saksi Sidang PHPU di MKMegawati Soekarnoputri disebut siap hadir bila dipanggil Mahkamah Konstitusi MK Hal itu merespons proses sengketa Pemilihan Umum Pemilu 2024 yang tengah bergulir di MK

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Politikus PDIP: Hubungan Prabowo dan Megawati Baik, Kita Tunggu Bagaimana DPP Menyikapi IniPolitikus PDIP Junimart Girsang mengatakan, hubungan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo selalu baik.

Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »

Elite PDIP: Hubungan Megawati-Prabowo Secara Pribadi Baik-baik SajaElite PDIP klaim hubungan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto baik-baik saja setelah Pilpres 2024.

Sumber: CNNIDdaily - 🏆 14. / 63 Baca lebih lajut »