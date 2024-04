Megawati Soekarnoputri Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri didampingi putrinya yang kini menjabat Ketua DPR, Puan Maharani, hadir saat pelantikan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Megawati Soekarnoputri akan mendapat kursi ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029.

Sejumlah elite PDI-P pun meyakini posisi nomor satu di parlemen itu akan dijabat kembali, PDI-P diperkirakan mendapatkan 110 kursi pada Pemilu 2024. Meskipun berkurang 18 kursi dibandingkan Pemilu 2019, perolehan kursi PDI-P masih menjadi yang terbanyak di antara delapan partai politik yang lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. PDI-P menjadi hak parpol peraih kursi terbanyak di DPR. Pasal 427D Ayat (1) UU MD3 menyebut, ketua DPR adalah anggota DPR dari parpol yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR

