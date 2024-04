Mayat Tanpa Lengan Ditemukan di Sungai Cisadane

Mayat Tanpa Lengan Ditemukan Warga Mengapung di Sungai Cisadane. Anggota Polsek Karawaci Polresta Tangerang masih menunggu hasil pemeriksaan autopsi terhadap jasad wanita tanpa kepala ditemukan di Kali Cisadane, Kelurahan Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Kanit Reskrim Polsek Karawaci, Iptu Ellistika Wulandari mengatakan mayat wanita tanpa busana itu pertama kali diketahui warga sedang melintas di Sungai Cisadane, Kelurahan Koang Jaya, Kota Tangerang, Rabu (27/3) kemarin.

Saksi yang curiga melihat mayat mengapung di Sungai Cisadane lantas memberitahukan pedagang warung di Jalan Sangego Bayur. 'Kemudian saksi bersama pedagang lainnya mengecek dan ternyata benar. Hingga akhirnya dilaporkan hal ini ke Bhabinkamtibmas dan Lurah,' ujar Ellistik

Jasad Wanita Tanpa Kepala dan Jari Tangan Ditemukan Mengambang di Anak Sungai CisadaneJasad wanita tersebut kemudian dievakuasi petugas BPBD Kota Tangerang bersama Polsek Karawaci dan Polres Metro Tangerang. Diduga mayat tersebut sudah lama terbawa arus kali, sehingga kondisinya tidak utuh.

