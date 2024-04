Mata Uang Rupiah Melemah Terhadap Dolar AS

Mata uang Garuda masih merana di hadapan dolar Amerika Serikat (AS). Rupiah rawan melemah menguji Rp16.000/US$. Berdasarkan data Refinitiv, rupiah mengakhiri perdagangan kemarin, Rabu (3/4/2024) di posisi Rp 15.915/US$ di pasar spot, melemah 0,13% dalam sehari. Pelemahan ini semakin memperpanjang tren depresiasi yakni lima hari beruntun dan merupakan yang terparah sejak 1 November 2023.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI), Edi Susianto menjelaskan salah satu faktor yang membuat rupiah melemah yakni menurunnya optimisme pelaku pasar perihal pemangkasan suku bunga AS tahun ini. Hal ini terjadi akibat kuatnya data ekonomi AS belakangan ini, khususnya dari inflasi AS yang mengalami kenaikan menjadi 3,2% (year-on-year/yoy) hingga data ketenagakerjaan yang masih cukup kuat ditandai dengan unemployment rate yang masih berada di angka 3,9%

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



cnbcindonesia / 🏆 7. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Nih! Analisa Ambruknya Rupiah, Ada Efek Gugatan Pilpres di MKMata uang rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) secara signifikan dua hari beruntun.

Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »

Rupiah Melemah ke Rp15.962 per Dolar AS, Waspada Rupiah Kian Mendekati Level Rp16.000Berita Rupiah Melemah ke Rp15.962 per Dolar AS, Waspada Rupiah Kian Mendekati Level Rp16.000 terbaru hari ini 2024-04-02 11:32:26 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

Mata Uang Asia 'Menangis', Rupiah-Yen-Ringgit Ambruk BerjamaahNilai tukar rupiah dan mata uang Asia ambruk pada pekan ini.

Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »

Ambruk Bareng Mata Uang Asia, Rupiah Jatuh ke Rp15.718Nilai tukar rupiah ditutup melemah ke level Rp15.718 per dolar AS pada Selasa (19/3), kompak ambruk bersama mata uang Asia lainnya.

Sumber: CNNIDdaily - 🏆 14. / 63 Baca lebih lajut »

Mata Uang Asia Ambruk Berjamaah, Rupiah Paling Terpuruk?Mata uang Asia cenderung melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Selasa (2/4/2024).

Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »

Mata Uang Asia Keok Lawan Dolar AS, Rupiah Paling NgenesPergerakan mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat.

Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »