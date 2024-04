Marc Marquez dan Spekulasi Masa Depan Bersama Ducati

Spekulasi tentang masa depan Marc Marquez setelah debutnya bersama Ducati menjanjikan justru melahirkan anomali pendapat dari Jorge Lorenzo. Setelah berhasil meraih podium sprint dan tampil meyakinkan di atas motor Desmosedici GP milik Si Merah Borgo Panigale, Marquez mulai dielu-elukan mampu kembali tampil kompetitif. Mengesampingkan insiden-insiden dia yang crash, performa juara dunia delapan kali itu di atas motor Ducati memang terbilang menjanjikan.

Marquez berhasil konsisten berada di garda terdepan dengan rombongan pembalap Ducati lainnya dan menunjukkan aksi-aksi manuver ciamik. Berkat kepiawaiannya beradaptasi cepat dengan motor Ducati, banyak yang berpendapat bahwa Marquez bisa jadi akan kembali merengkuh juara. Bahkan ada pula yang sudah menghembuskan rumor tentang dia mungkin akan merebut kursi pabrikan Ducati milik Enea Bastianini. Namun, di antara prediksi-prediksi tersebut, perkiraan dari mulut Jorge Lorenzo terdengar lebih nyelene

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



BolaSportcom / 🏆 31. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ducati Diminta Tunda Keputusan Konyol Siapa Pembalap Ke-2 Ducati, Marc Marquez Masuk dalam Daftar?Pabrikan Ducati telah disarankan untuk menunda memutuskan siapa pembalap kedua yang akan mengendarai motor pabrikan mereka tahun depan.

Sumber: BolaSportcom - 🏆 31. / 51 Baca lebih lajut »

Lorenzo: Marc Marquez Akan Dampingi Bagnaia di Ducati Tahun DepanRider Gresini Racing, Marc Marquez, tampil cukup bagus pada balapan pertama bersama Ducati. Dia diyakini akan menjadi pasangan Francesco Bagnaia musim depan.

Sumber: detiksport - 🏆 24. / 59 Baca lebih lajut »

Debut Positif di Motor Ducati, Marc Marquez: Saat Ini Tidak Realistis untuk Pikirkan Jadi Juara DuniaPembalap Gresini, Marc Marquez, meraih hasil positif dalam debutnya dengan motor Ducati dengan menempati posisi keempat pada balapan MotoGP Qatar 2024

Sumber: BolaSportcom - 🏆 31. / 51 Baca lebih lajut »

Marc Marquez's Sensational Debut at Ducati Poses a Threat to Jorge MartinSensational debut for Marc Marquez at Ducati in MotoGP Qatar 2024 poses a real threat to Jorge Martin. Starting from pole position does not guarantee victory for the runner-up of last season's MotoGP. The Pramac Racing rider had to settle for a third-place finish in the main race of MotoGP Qatar 2024 at the Lusail Circuit, Qatar, on Monday (11/3/2024) early morning WIB.

Sumber: BolaSportcom - 🏆 31. / 51 Baca lebih lajut »

Debut Marc Marquez di Ducati Langsung Bikin Jorge Martin KewalahanDebut Marc Marquez di Ducati pada MotoGP Qatar 2024 sudah langsung jadi masalah untuk perjuangan podium Jorge Martin

Sumber: BolaSportcom - 🏆 31. / 51 Baca lebih lajut »

Fakta Unik Kemenangan Ducati dan Nomor Ridernya, Akankah Marc Marquez Raih Kemenangan Ke-93?Ducati mencapai jumlah kemenangan tertentu sesuai dengan nomor balap rider MotoGP yang meraihnya.

Sumber: Bolanet - 🏆 20. / 63 Baca lebih lajut »