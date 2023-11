Marak perundungan karena lingkungan kurang dukung antiperundungan

"Banyak faktor penyebab perundungan. Tapi berkaca dari sejumlah kasus, ada beberapa faktor. Ekosistem lingkungan belum sepenuhnya mendukung untuk tumbuhnya kepeloporan anti-," kata Susanto saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menanggapi kasus perundungan siswa sekolah dasar (SD).Ketiga, dukungan orang terdekat dalam banyak kasus, masih lemah.

Baru-baru ini terungkap kasus perundungan terhadap siswa SD di Kabupaten Bekasi dan Kota Sukabumi, Jawa Barat. Mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini sangat menyesalkan adanya peristiwa perundungan tersebut.Sebelumnya, seorang siswa SD Negeri berinisial F (12) diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya di sekolah di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat.

Akibat perundungan yang menimpanya pada Februari 2023 menyebabkan kaki F mengalami cedera dan infeksi. Kondisi kaki F kemudian semakin memburuk. Dokter mendiagnosis F mengalami kanker tulang sehingga F akhirnya menjalani tindakan amputasi pada kakinya.

Sementara kasus perundungan lainnya, N (10), seorang siswa kelas 3 SD swasta di Kota Sukabumi diduga mengalami perundungan oleh teman sekelasnya.Diduga ada intimidasi dari pihak sekolah terhadap N untuk tidak menceritakan peristiwa yang dialami kepada orang tuanya.

