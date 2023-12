Manufacturing Indonesia 2023 to Showcase Cutting-Edge Technology and Innovative Solutions

PAMERINDO Indonesia is bringing back Manufacturing Indonesia 2023 at JIExpo Kemayoran, Central Jakarta on 6-9 December 2023. The 32nd edition of the exhibition is participated by more than 1,200 participants from 29 countries, bringing comprehensive insights into cutting-edge technology, innovative products and solutions, as well as business networking opportunities. Through "Toward Society 5.

0", this exhibition integrates the latest technology and human resource capabilities to achieve a sustainable industry. In a statement quoted on Thursday (14/12), Event Director of PT Pamerindo Indonesia, Meysia Stephannie, stated that the manufacturing industry has always been at the forefront of technological innovation. "However, the progress of technology innovation will reach its optimization level when all human resource elements involved in the business or industry ecosystem have readiness and capabilities far beyond the level of technological advancement itself," she said





