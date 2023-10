Manchester United vs Manchester City: Setan Merah Menolak Menyerah di Old Trafford

Striker Manchester City asal Norwegia Erling Haaland (Tengah) bersaing dengan gelandang Manchester United asal Brasil Fred (kanan) dan bek Manchester United asal Prancis Raphael Varane (kiri) selama pertandingan sepak bola final Piala FA Inggris antara Manchester City dan Manchester United di stadion Wembley, di London, pada 3 Juni 2023. Kekalahan tersebut memang terasa menyakitkan lantaran Manchester United tidak bisa mencegah Manchester City meraih treble winners.

Gelandang Manchester City Jerman Ilkay Gundogan menembak tetapi dinyatakan offside selama pertandingan sepak bola final Piala FA Inggris antara Manchester City dan Manchester United di stadion Wembley, di London, pada 3 Juni 2023. (Adrian DENNIS/AFP)Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberi isyarat di tepi lapangan selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris melawan Brentford di Old Trafford, pada 7 Oktober 2023.

Juru taktik asal Belanda itu berharap tiga kemenangan beruntun yang diraih timnya bisa menjadi bekal berharga untuk mengalahkan Citizens.Jawa Timur, BondowosoDKI Jakarta, Jakarta Utara

Baca lebih lajut:

tribunnews »

Jadwal Manchester United Vs Manchester City: Live Streaming & Siaran Langsung TV, Prediksi SkorUnited dan City akan berhadapan di derbi Manchester pada akhir pekan ini, dengan tim tamu lebih difavoritkan menjelang duel nanti. Baca lebih lajut ⮕

Manchester United Ditunggu Manchester City, Erik ten Hag Malah Ambil Langkah Tak TerdugaManchester United akan menghadapi Derby Manchester pada lanjutan Liga Inggris akhir pekan nanti. Baca lebih lajut ⮕

6 Pemain Termahal dari Skuad Manchester United dan Manchester CityManchester United dan Manchester City akan saling bentrok pada akhir pekan ini. Kedua tim memiliki pemain yang bernilai pasar cukup tinggi. Baca lebih lajut ⮕

8 Pemain yang Pernah Berkostum Manchester United & Manchester CityManchester United akan menghadapi Manchester City pada laga pekan ke-10 Premier League 2023/2024. Derby Manchester ini akan berlangsung di Old Trafford, Minggu (29/10/2023) malam WIB. Baca lebih lajut ⮕

Prediksi Manchester United vs Manchester City 29 Oktober 2023Prediksi Manchester United vs Manchester City, Prediksi Skor, Premier League, Derby Manchester, Manchester United vs Manchester City, Liga Inggris, Prediksi Bola 29 Oktober 2023, Preview Pertandingan, Starting XI, Head to Head, Statistik. Baca lebih lajut ⮕

Link Live Streaming Manchester United Vs Manchester City di Vidio, 29 Oktober 2023Live streaming Manchester United vs Manchester City di Vidio Baca lebih lajut ⮕