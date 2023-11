Manchester City Siap Menjamu Yong Boys di Liga Champions

Pada matchday ke-4 Grup G Liga Champions 2023-2024, Manchester City dijadwalkan menjamu Yong Boys di Etihad Stadium. Duel tersebut akan digelar pada Selasa (7/11/2023) waktu setempat atau Rabu pukul 03.00 WIB. Di atas kertas, The Citizens seharusnya bisa menang mudah dalam laga nanti. Pasalnya, pada matchday ke-3, yang menjadi pertemuan perdana kedua tim, Man City menang 3-1 di markas Young Boys. Tiga gol Man City lahir dari torehan brace Erling Haaland dan sebiji gol Manuel Akanji.

Adapun gol hiburan sang wakil Swiss dibukukan oleh Meschak Elia. Sementara pada laga nanti, Man City bakal tampil di hadapan puluhan ribu penggemarnya. Hal itu tentu meningkatkan motivasi sang jawara bertahan untuk meraup tiga poin

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: BOLASPORTCOM »

:

VIVACOİD: Prediksi Liga Champions: Manchester City vs Young BoysDuel Manchester City vs Young Boys dalam lanjutan Liga Champions Grup G matchday keempat di Stadium Etihad, Rabu 8 November 2023, 03.00 WIB. Berikut prediksinya.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut »

BOLANET: Prediksi Manchester City vs Young Boys 8 November 2023Prediksi Manchester City vs Young Boys, Prediksi Skor, Liga Champions, Manchester City vs Young Boys, UEFA Champions League (UCL), Prediksi Bola 8 November 2023, Preview Pertandingan, Starting XI, Head to Head, Statistik.

Sumber: Bolanet | Baca lebih lajut »

BOLANET: Head to Head dan Statistik: Manchester City vs Young BoysManchester City akan menjamu Young Boys pada matchday 4 Grup G Liga Champions 2023/2024. Pertandingan Man City vs Young Boys di Etihad Stadium ini akan kick-off Rabu, 8 November 2023, jam 03:00 WIB.

Sumber: Bolanet | Baca lebih lajut »

VIVACOİD: 5 Fakta Menarik Jelang Duel Manchester City vs Young BoysManchester City akan menjamu Young Boys dalam lanjutan Liga Champions Grup G di Stadion Etihad pada Rabu dini hari nanti, 8 November 2023.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut »

GOAL_ID: Jadwal Manchester City Vs Young Boys: Live Streaming & Siaran Langsung TV, Prediksi SkorManchester City berupaya meraih empat kemenangan dalam empat pertandingan saat mereka menjamu Young Boys di Liga Champions pekan ini.

Sumber: GOAL_ID | Baca lebih lajut »

SUARADOTCOM: 7 Fakta Menarik Jelang Duel Manchester City vs Young Boys di Liga ChampionsMan City akan menjamu Young Boys di Etihad Stadium

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut »